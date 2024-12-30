Шайба Лихачева помогла «Куньлуню» обыграть «Торпедо» в овертайме
«Торпедо» на своем льду уступила «Куньлуню» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.
В составе хозяев шайбы забросили Кирилл Кирсанов, Никита Шавин и Василий Атанасов.
Авторами голов «Ред Стар» стали Остин Вон, Александр Шаров, Джейден Хальбгевакс и решивший исход встречи в овертайме Ярослав Лихачев.
«Куньлунь» набрал 36 очков в 40 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, «Торпедо» идет 8-м с 42 очками в 39 встречах.
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Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Кирсанов — 2 (Атанасов, Конюшков), 6:25 — 1:0. Вон — 1 (Паутов), 14:32 — 1:1. Шавин — 2 (Белевич, Воронин), 27:47 — 2:1. Шаров — 6 (Элинюк, Лефевр), 42:09 — 2:2. Хальбгевакс — 5 (Юрчо), 48:46 — 2:3. Атанасов — 14 (Белевич, Кагарлицкий), 51:22 — 3:3. Лихачев — 3 (Душак, Элинюк), 64:28 — 3:4.
Вратари: Бочаров — Смит.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 49 (17+12+19+1) — 28 (8+8+9+3).
Судьи: Лаврентьев, Лазарев.
30 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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Амур – Сибирь
|3 : 4
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Торпедо – Куньлунь РС
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Авангард – Металлург Мг
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Автомобилист – Лада
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