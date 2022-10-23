Гол Гончарука принес «Торпедо» победу над «Куньлунем»
«Торпедо» на своем льду обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
У «Куньлуня» отличились Дмитрий Костенко и Джек Родуолд.
В составе хозяев шайбы забросили Деннис Ян, Максим Летунов и Сергей Гончарук, принесший победу нижегородскому клубу.
«Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке с 19 очками.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Ян — 8 (Коваленко, Сизов), 19:57 — 1:0. Костенко — 2 (Поллок, Родуолд), 26:26 — 1:1. Летунов — 3 (бол., Коваленко, Ян), 33:06 — 2:1. Родуолд — 5 (Йип, Вуд), 51:49 — 2:2. Гончарук — 5 (бол., Кручинин, Виноградов), 59:36 — 3:2.
Вратари: Кульбаков — Смит (59:36).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 46 (13+13+20) — 25 (12+6+7).
Судьи: Мисюрь, Степучев.
23 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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