«Торпедо» дома обыграло «Динамо»

«Торпедо» выиграло у московского «Динамо» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по дублю сделали Тай Рэтти и Станислав Бочаров. Также отличились Артем Аляев и Дрю Шор. У «Динамо» забивали Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Илья Круглов и Иван Игумнов.

«Торпедо» набрало 54 очка и на данный момент занимает восьмое место на Западе. У «Динамо» 65 очков и третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Голы: Шипачев — 15 (Чайковски, Петерссон), 0:23 — 0:1. Бочаров — 18 (Белевич, Орлов), 13:46 — 1:1. Рэтти — 8 (бол., Шредер, Шенфельд), 15:44 — 2:1. Яшкин — 22 (Хиетанен, Шипачев), 24:01 — 2:2. Аляев — 5 (Рэтти, Шредер), 25:33 — 3:2. Круглов — 3 (Алексеев, Зайцев), 29:01 — 3:3. Бочаров — 19 (Баранцев, Ильин), 34:56 — 4:3. Игумнов — 5 (Зайцев, Алексеев), 45:44 — 4:4. Рэтти — 9 (Шенфельд), 52:36 — 5:4. Шор — 4 (п.в., Шенфельд), 59:16 — 6:4.

Вратари: Тихомиров — Бочаров (Еременко, 34:56, 58:18 — 58:33, 58:52 — 59:16).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (8+12+16) — 29 (11+9+9).

Судьи: Наумов, Соин.

16 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».