«Торпедо» до конца сезона взяло в аренду у «Миннесоты» нападающего Фирстова

«Торпедо» подписало контракт с нападающим, участником молодежного чемпионата мира Владиславом Фирстовым, сообщает сайт клуба.

21-летний нападающий был арендован нижегородцами у «Миннесоты».

В прошлом сезоне Фирстов набрал 23 (12+11) очка в 35 матчах в NCAA за университет Коннектикута. В 8 матчах за «Айову» в АХЛ он набрал 2 (0+2) результативных балла.

«Миннесота» выбрала российского форварда на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.