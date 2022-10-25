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Сегодня, 15:48

«Торпедо» до конца сезона взяло в аренду у «Миннесоты» нападающего Фирстова

Иван Шитик
Корреспондент
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Владислав Фирстов.
Фото ХК «Торпедо».

«Торпедо» подписало контракт с нападающим, участником молодежного чемпионата мира Владиславом Фирстовым, сообщает сайт клуба.

21-летний нападающий был арендован нижегородцами у «Миннесоты».

В прошлом сезоне Фирстов набрал 23 (12+11) очка в 35 матчах в NCAA за университет Коннектикута. В 8 матчах за «Айову» в АХЛ он набрал 2 (0+2) результативных балла.

«Миннесота» выбрала российского форварда на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/club/vladislav-firstov-novobranets-torpedo/
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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