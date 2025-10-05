«Торпедо» и «Динамо» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 5 октября

«Торпедо» и «Динамо» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Игра во КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 октября, 17:00. КРК Нагорный Торпедо Динамо М

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире показывают платформа «Кинопоиск», телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, официальный сайт КХЛ. В Нижнем Новгороде игру также можно смотреть на телеканале «НН 24».

Команда из Нижнего Новгорода набрала 17 очков в 12 матчах и занимает второе место в Западной конференции. Динамовцы с 11 очками в 10 играх идут на девятой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.