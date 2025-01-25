«Торпедо» — «Динамо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Торпедо» и «Динамо» проведут матч в чемпионате КХЛ 25 января
«Торпедо» и «Динамо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 января. Начало игры на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» в Нижнем Новгороде — в 17.00 по московскому времени.
Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime», а также официальном сайте лиги. Жители Нижнего Новгорода также смогут посмотреть игру на местном телеканале «НН 24».
Изучайте ключевые события игры «Торпедо» — «Динамо» в матч-центре сайта «СЭ».
В сезоне КХЛ-2024/25 «Торпедо» провело 47 матчей и набрало 52 очка, предыдущим соперником нижегородцев в четверг был «Амур» (5:2). У «Динамо» — 47 матчей и 61 очко, перед выездом в Нижний Новгород бело-голубые обыграли СКА (5:3).
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|4
|Динамо М
|47
|29
|18
|61
|5
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|6
|СКА
|47
|26
|21
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|47
|22
|25
|52
|9
|Куньлунь РС
|47
|20
|27
|44
|10
|Витязь
|47
|19
|28
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|31
|19
|67
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|47
|31
|16
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|48
|21
|27
|50
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|49
|9
|Лада
|46
|18
|28
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|48
|11
|37
|27
|12
|Барыс
|49
|10
|39
|26
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30.01
|25.01
|14:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|25.01
|14:00
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|25.01
|14:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|25.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|25.01
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|25.01
|17:00
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -
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