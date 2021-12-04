Рижское «Динамо» по буллитам победило «Торпедо»

Рижское «Динамо» победило «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Исход встречи решался в серии буллитов. Точнее оказались игроки рижского клуба.

«Торпедо» с 37 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У рижан 29 очков и 11-я позиция.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шинкарук — 5 (Пуарье), 7:05 — 0:1. Миле — 8 (Жафяров), 16:47 — 1:1. Бунцис — 1 (Зиле, Шваненбергс), 17:17 — 1:2. Чехович — 11 (Пайгин, Михеев), 29:02 — 2:2. Карьялайнен — 4 (Червены), 39:05 — 2:3. Чехович — 12 (Веряев), 49:01 — 3:3.

Победный буллит: Дарзиньш.

Вратари: Тихомиров (Мурыгин, 40:00) — Маттссон.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 38 (8+18+9+3) — 28 (8+9+8+3).

Судьи: Кочетов, Раминг.

4 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.