Рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо»

Рижское «Динамо» победило «Торпедо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Гинтс Мейя, Лаурис Дарзиньш, Мартиньш Карсумс и Патрикс Озолс, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев дубль сделал Кенни Агостино, еще одна шайба в активе Ильи Федотова.

«Динамо» набрало 37 очков и занимает последнее, 12-е место на Западе. У «Торпедо» 47 очков и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Агостино — 17 (Жафяров), 6:22 — 1:0. Мейя — 5 (Бунцис, Лорито), 6:56 — 1:1. Дарзиньш — 3 (бол.), 15:55 — 1:2. Агостино — 18 (бол., Миле, Жафяров), 22:17 — 2:2. И. Федотов — 2 (Михеев, Гончарук), 24:16 — 3:2. Карсумс — 3 (Озолс), 38:57 — 3:3. Озолс — 2 (Пуарье, Сауторн), 61:58 — 3:4.

Вратари: Тихомиров — Гудачек.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (5+7+17+0) — 27 (9+12+4+2).

Судьи: Лаврентьев, Мочалов.

30 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.