Дубль Сикуры принес «Динамо» победу над «Торпедо»
«Динамо» на выезде одержало победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе московской команды дубль оформил Дилан Сикура, еще по шайбе забросили Седрик Пакетт и Артем Сергеев.
Автором единственного гола нижегородцев стал Маркус Филлипс.
«Динамо» занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 63 очка в 48 играх, «Торпедо» идет 8-м с 52 баллами в 48 встречах.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо М» (Москва) — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Пакетт — 14 (Комтуа, Адамчук), 37:38 — 0:1. Филлипс — 2 (Фирстов, Летунов), 43:15 — 1:1. Сикьюра — 8 (Рашевский, Пыленков), 45:45 — 1:2. Сергеев — 2 (мен., Швец-Роговой), 52:15 — 1:3. Сикьюра — 9 (Ожиганов, Уил), 53:47 — 1:4.
Вратари: Бочаров — Подъяпольский.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 42 (15+12+15) — 37 (14+8+15).
Судьи: Наумов, Ромасько.
25 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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