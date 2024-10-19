«Торпедо» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ
19 октября в Нижнем Новгороде «Торпедо» сыграло с московским «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей — 3:2 Б.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|30
|2
|Спартак
|17
|11
|6
|24
|3
|СКА
|17
|11
|6
|23
|4
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|5
|Торпедо
|17
|9
|8
|21
|6
|ЦСКА
|17
|7
|10
|20
|7
|Динамо Мн
|16
|9
|7
|19
|8
|Динамо М
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|17
|9
|8
|18
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Сочи
|16
|6
|10
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
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21.10
22.10
23.10
24.10
|19.10
|10:00
|
Адмирал – Лада
|5 : 3
|19.10
|10:30
|
Амур – Спартак
|4 : 5
|19.10
|13:30
|
Сибирь – Северсталь
|2 : 4
|19.10
|14:00
|
Витязь – Металлург Мг
|2 : 0
|19.10
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|2 : 3 Б
|19.10
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|3 : 1
|19.10
|17:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|4 : 1
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