Дубль Летунова помог «Торпедо» обыграть московское «Динамо»

«Торпедо» дома победило московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

За нижегородский клуб дубль оформил Максим Летунов, еще по голу на счету Василия Атанасова и Алексея Кручинина. У московской команды забил Илья Каблуков.

«Торпедо» набрало 47 очков в 38 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице «Запада». «Динамо» находится на первой строчке с 53 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо М» (Москва) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Летунов — 17 (бол., Коваленко, Атанасов), 5:05 — 1:0. Каблуков — 2 (Гусев, Менелл), 50:25 — 1:1. Атанасов — 18, 53:47 — 2:1. Кручинин — 10 (п.в.), 59:26 — 3:1. Летунов — 18, 59:48 — 4:1.

Вратари: Гуска — Коновалов.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 27 (11+8+8) — 38 (11+18+9).

Судьи: Васильев, Овчинников.

3 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей