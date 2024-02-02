«Торпедо» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде 2 февраля и завершилась победой гостей в овертайме — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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