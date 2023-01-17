Московское «Динамо» в гостях переиграло «Торпедо». Кудрявцев оформил дубль
Московское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:4.
В составе хозяев отличились нападающие Егор Виноградов, Максим Летунов, Андрей Белевич и Сергей Гончарук.
За гостей забросили нападающие Андрей Никонов, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, также дублем отметился Павел Кудрявцев.
В концовке третьего периода заброшенной шайбой в пустые ворота отличился голкипер москвичей Илья Коновалов.
«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 68 очков за 52 игры.
«Торпедо» располагается на 4-й строчке с тем же количеством очков за 51 встречу.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)
Голы: Виноградов — 7 (Белевич, Воронин), 1:01 — 1:0. Никонов — 3 (Новиков), 1:43 — 1:1. Рашевский — 16 (Менелл, Буруянов), 17:46 — 1:2. Кудрявцев — 5 (Кодола, Рашевский), 30:23 — 1:3. Летунов — 10 (Сизов), 31:54 — 2:3. Джиошвили — 13 (бол., Миронов, Каблуков), 37:09 — 2:4. Кудрявцев — 6 (Рашевский, Кодола), 39:17 — 2:5. Белевич — 4 (Кручинин, Коваленко), 54:44 — 3:5. Коновалов — 1 (п.в.), 55:46 — 3:6. Гончарук — 19 (бол., Коваленко, Кручинин), 59:50 — 4:6.
Вратари: Кульбаков (Гуска, 40:00, 54:27 — 54:44, 54:58 — 55:46, 57:10 — 59:47, 59:56) — Коновалов.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 32 (8+8+16) — 28 (15+8+5).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
17 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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