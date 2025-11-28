Минское «Динамо» в третий раз в сезоне нанесло поражение «Торпедо»

Минское «Динамо» на выезде победило «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы гостей в этой игре забили Виталий Пинчук и Вадим Шипачев. Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Сергей Гончарук, который отличился в меньшинстве.

Минчане обыграли нижегородскую команду во всех трех очных встречах в сезоне.

«Динамо» набрало 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 41 очком располагается на строчку ниже.

Следующий матч команда из Минска проведет 30 ноября против «Адмирала». Нижегородцы 1 декабря сыграют с московским «Динамо».