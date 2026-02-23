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Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» в гостевом матче

Алина Савинова

Минское «Динамо» на выезде победило «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Сэм Энэс и Алекс Лимож, также голы забили Илья Усов и Егор Бориков. По две результативные передачи на свой счет записали Райан Спунер и Роберт Хэмилтон.

За хозяев шайбы забросили Максим Летунов, Тимур Муханов и Василий Атанасов.

«Динамо» набрало 78 очков за 59 матчей и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (74 очка в 60 играх) сохраняет четвертую строчку. Обе команды ранее уже гарантировали себе место в плей-офф.

Минчане 25 февраля в гостях сыграют с «Сочи», а нижегородцы 27 февраля на выезде встретятся с «Северсталью».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 февраля, 17:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Динамо Мн

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Восточная конференция И В П О
1 Салават Юлаев 1 1 0 2
2 Автомобилист 1 1 0 2
3 Ак Барс 1 1 0 2
4 Сибирь 1 0 1 1
5 Металлург Мг 0 0 0 0
6 Авангард 0 0 0 0
7 Нефтехимик 0 0 0 0
8 Амур 0 0 0 0
9 Барыс 0 0 0 0
10 Адмирал 0 0 0 0
11 Трактор 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 1 1 0 2
2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 СКА 1 1 0 2
4 Лада 1 0 1 1
5 Динамо Мн 0 0 0 0
6 ЦСКА 0 0 0 0
7 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Северсталь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
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Результаты / календарь
5.09
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8.09
9.09
10.09
5.09 13:00 Локомотив – Трактор 5 : 1
5.09 14:30 Автомобилист – Динамо М 2 : 1
5.09 17:00 Спартак – Торпедо НН 0 : 1
5.09 17:00 СКА – Лада 4 : 3 ОТ
5.09 17:00 Ак Барс – Сибирь 4 : 3 Б
5.09 17:00 Северсталь – Салават Юлаев 2 : 3
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