Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» в гостевом матче

Минское «Динамо» на выезде победило «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Сэм Энэс и Алекс Лимож, также голы забили Илья Усов и Егор Бориков. По две результативные передачи на свой счет записали Райан Спунер и Роберт Хэмилтон.

За хозяев шайбы забросили Максим Летунов, Тимур Муханов и Василий Атанасов.

«Динамо» набрало 78 очков за 59 матчей и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (74 очка в 60 играх) сохраняет четвертую строчку. Обе команды ранее уже гарантировали себе место в плей-офф.

Минчане 25 февраля в гостях сыграют с «Сочи», а нижегородцы 27 февраля на выезде встретятся с «Северсталью».