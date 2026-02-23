Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» в гостевом матче
Минское «Динамо» на выезде победило «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
У гостей по 2 (1+1) очка набрали Сэм Энэс и Алекс Лимож, также голы забили Илья Усов и Егор Бориков. По две результативные передачи на свой счет записали Райан Спунер и Роберт Хэмилтон.
За хозяев шайбы забросили Максим Летунов, Тимур Муханов и Василий Атанасов.
«Динамо» набрало 78 очков за 59 матчей и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (74 очка в 60 играх) сохраняет четвертую строчку. Обе команды ранее уже гарантировали себе место в плей-офф.
Минчане 25 февраля в гостях сыграют с «Сочи», а нижегородцы 27 февраля на выезде встретятся с «Северсталью».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|2
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|3
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|4
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|5
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Амур
|0
|0
|0
|0
|9
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|10
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Лада
|1
|0
|1
|1
|5
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|5 : 1
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|2 : 1
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|0 : 1
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|4 : 3 ОТ
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|4 : 3 Б
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|2 : 3
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