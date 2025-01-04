Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало четвертую победу подряд
«Торпедо» дома уступило минскому «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:3.
Победу гостям принесли шайбы Брэйди Лайла, Сэма Энаса и Никиты Пышкайло.
«Динамо» (51 очко) после 41 матча поднялось на пятое место в Западной конференции КХЛ. Минчане одержали четвертую победу подряд.
«Торпедо» (42) идет восьмым на «Западе» после 40 игр.
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Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Лайл — 9 (Шипачев, Мороз), 21:35 — 0:1. Энас — 9 (Волков, Пинчук), 27:45 — 0:2. Пышкайло — 2 (Липский, Бориков), 30:55 — 0:3.
Вратари: Кульбаков — Демченко.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 23 (8+9+6) — 31 (12+11+8).
Судьи: Беляев, Юдаков.
4 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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