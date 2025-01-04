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Сегодня, 19:15

Минское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» дома уступило минскому «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:3.

Победу гостям принесли шайбы Брэйди Лайла, Сэма Энаса и Никиты Пышкайло.

«Динамо» (51 очко) после 41 матча поднялось на пятое место в Западной конференции КХЛ. Минчане одержали четвертую победу подряд.

«Торпедо» (42) идет восьмым на «Западе» после 40 игр.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Лайл — 9 (Шипачев, Мороз), 21:35 — 0:1. Энас — 9 (Волков, Пинчук), 27:45 — 0:2. Пышкайло — 2 (Липский, Бориков), 30:55 — 0:3.

Вратари: Кульбаков — Демченко.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (8+9+6) — 31 (12+11+8).

Судьи: Беляев, Юдаков.

4 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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4 СКА 40 24 16 52
5 Динамо Мн 41 23 18 51
6 Динамо М 41 24 17 51
7 Северсталь 41 25 16 50
8 Торпедо 40 17 23 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 40 16 24 37
11 Сочи 39 12 27 27
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5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
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