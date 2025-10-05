Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо»

Алина Савинова

Московское «Динамо» победило «Торпедо» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Голы бело-голубых забили Максим Комтуа, Фредрик Классон, Артем Ильенко и Максим Джиошвили, на счету которого также результативная передача. Автором единственной заброшенной шайбы нижегородцев стал Владислав Фирстов.

За игру нижегородская команда нанесла 45 бросков в створ ворот соперника, у динамовцев 16 бросков в створ.

«Торпедо» с 17 очками после 13 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 13 баллов за 11 игр и поднялось на седьмую позицию.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 октября, 17:00. КРК Нагорный
Торпедо
Динамо М

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из «Калины красной»
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andrey Sakharov

    Странно. Очень средняя команда весь матч головы не давала поднять нашим звёздам. Что будет, когда снова встретимся с Авангардом, Локомотивом и Магнитка?! Нельзя всегда уповать на Влада. Сегодня гол забили тогда, когда он уже был отыгран. А серьёзные соперники создадут для себя ещё больше возможностей, и наш кипер может где-то и не выручить. Пока ничего не понятно. Есть победы над хорошими соперниками, но на сегодня нет скорости, нет внятной игры

    05.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Так долго не будет продолжаться. Команда посолиднее, чем Торпедо не оставит шансов. Будет вынос тела. Нашего тела, Динамовского. Как-то печально. Вчера футболисты обосрались, по другому не скажешь. Сегодня хоть и выиграли, но от такой игры удовольствия мало.

    05.10.2025

  • krinf15

    Главное - что есть голешники и результат! Редко, да метко! )))

    05.10.2025

  • Доктор Зло

    Натужно?)) два периода на это смотреть было тошно)) в третьем более или менее))

    05.10.2025

  • Футболист Сапогов

    С победой. Но 16 бросков в матче против Торпедо - это очень мало.

    05.10.2025

  • Alexey Tarasov

    Братских с Уверенной ПОБЕДОЙ:thumbsup:Очень хочется верить,что чёрная полоса-осталась позади :point_right:и не подпускать к команде-ромаса карабаса:point_up:???иначе-дело будет швах:100:

    05.10.2025

  • krinf15

    Будет обязательно (вангую!)! Куда ж без нас! )))

    05.10.2025

  • .Алексей.

    Динамо с победой.

    05.10.2025

  • krinf15

    Отличная побеДа! И хороший пример для наших горе-футболёров!

    05.10.2025

  • baruv

    Динамовцев со второй победой в основное время. Комтуа с дублем. Подъяпольский набирает форму. Но как то все натужно. Будем надеяться, что Кудашов пик формы планирует к ПО. Если он у нас будет)

    05.10.2025

    • КХЛ, результаты 5 октября: «Спартак» проиграл «Металлургу», «Торпедо» уступило московскому «Динамо» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 11 9 2 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 11 5 6 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    5.10 13:30
    Сибирь – Барыс
    		 1 : 0 Б
    5.10 14:00
    Спартак – Металлург Мг
    		 2 : 6
    5.10 14:30
    Салават Юлаев – Сочи
    		 3 : 1
    5.10 16:00
    Лада – Адмирал
    		 1 : 2 ОТ
    5.10 17:00
    Торпедо НН – Динамо М
    		 1 : 4
    5.10 17:00
    ЦСКА – Северсталь
    		 3 : 2
    5.10 17:00
    Ак Барс – Амур
    		 3 : 1
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости