Московское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо»

Московское «Динамо» победило «Торпедо» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Голы бело-голубых забили Максим Комтуа, Фредрик Классон, Артем Ильенко и Максим Джиошвили, на счету которого также результативная передача. Автором единственной заброшенной шайбы нижегородцев стал Владислав Фирстов.

За игру нижегородская команда нанесла 45 бросков в створ ворот соперника, у динамовцев 16 бросков в створ.

«Торпедо» с 17 очками после 13 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 13 баллов за 11 игр и поднялось на седьмую позицию.