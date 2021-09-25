«Динамо» уступило «Торпедо» и потерпело первое поражение в сезоне

«Динамо» потерпело первое поражение в сезоне. Московский клуб на выезде уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

Для «Динамо» это поражение стало первым в сезоне после восьми побед подряд. «Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Жафяров — 2 (бол., Гривик, Леннстрем), 24:05 — 1:0. Тянулин — 1, 25:08 — 2:0. О`Делл — 3 (Клинкхаммер, Галиев), 47:58 — 2:1. Веряев — 1 (Чехович), 49:11 — 3:1. Войнов — 2 (Шипачев, Клинкхаммер), 49:48 — 3:2. Гончарук — 2 (п.в., Шенфельд), 59:24 — 4:2.

Вратари: Кочетков — Бочаров (58:26 — 59:24).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (11+12+8) — 32 (9+7+16).

Судьи: Белов, Сидоренко.

25 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».