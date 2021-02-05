«Торпедо» победило «Динамо» в серии буллитов
21:36
«Торпедо» принимал «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородцы победили соперника в серии буллитов — 3:2.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Тарасов — 18 (Линдберг, Волков), 0:15 — 0:1. Терри — 8, 6:23 — 1:1. Жафяров — 20 (Уайдмэн), 12:57 — 2:1. Пяярви-Свенссон — 6 (Линдберг, Тарасов), 40:31 — 2:2.
Победный буллит: Шенфельд.
Вратари: Серебряков — Бочаров.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 35 (11+10+7+7) — 38 (13+10+13+2).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
5 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
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