КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Торпедо» победило «Динамо» в серии буллитов

21:36
Теги:

«Торпедо» принимал «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородцы победили соперника в серии буллитов — 3:2.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Тарасов — 18 (Линдберг, Волков), 0:15 — 0:1. Терри — 8, 6:23 — 1:1. Жафяров — 20 (Уайдмэн), 12:57 — 2:1. Пяярви-Свенссон — 6 (Линдберг, Тарасов), 40:31 — 2:2.

Победный буллит: Шенфельд.

Вратари: Серебряков — Бочаров.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (11+10+7+7) — 38 (13+10+13+2).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

5 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир