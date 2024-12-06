«Торпедо» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ
ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
8 декабря армейцы сыграют на выезде с лидером «Запада» — «Локомотивом». «Торпедо» примет «Ладу».
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|18
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|5
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|33
|19
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|17
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