«Торпедо» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе армейцев заброшенные шайбы на счету Максима Соркина, Егора Афанасьева и Ивана Дроздова. У нижегородцев голом отличился Егор Виноградов.

«Торпедо» продлило серию поражений до 3 игр.