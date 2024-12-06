ЦСКА обыграл «Торпедо» по буллитам и одержал четвертую победу подряд
ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
В основное время у гостей шайбу забросил Виталий Абрамов. У гостей отметился Егор Виноградов.
ЦСКА одержал четвертую победу подряд и с 43 очками занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками — на 8-й строчке.
8 декабря армейцы сыграют на выезде с лидером «Запада» — «Локомотивом». «Торпедо» примет «Ладу».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Абрамов — 12 (Полтапов, Нестеров), 30:02 — 0:1. Виноградов — 4 (Свечников, Филлипс), 45:55 — 1:1.
Победный буллит: Абрамов.
Вратари: Бочаров — Просветов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 24 (4+9+10+1) — 32 (9+12+7+4).
Судьи: Белов, Оскирко.
6 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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|19
|31
|9
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|32
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|18
|30
|10
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|31
|12
|19
|27
|11
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|35
|9
|26
|21
|12
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|34
|7
|27
|18
|6.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|2 : 5
|6.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|3 : 1
|6.12
|19:00
|
Северсталь – Барыс
|5 : 3
|6.12
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|1 : 2 Б
|6.12
|19:30
|
Витязь – Ак Барс
|3 : 5
|6.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
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