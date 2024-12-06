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Сегодня, 22:05

ЦСКА обыграл «Торпедо» по буллитам и одержал четвертую победу подряд

Руслан Минаев
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ЦСКА одержал победу над «Торпедо» — 2:1 Б. 6 декабря 2024 года.
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время у гостей шайбу забросил Виталий Абрамов. У гостей отметился Егор Виноградов.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и с 43 очками занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками — на 8-й строчке.

8 декабря армейцы сыграют на выезде с лидером «Запада» — «Локомотивом». «Торпедо» примет «Ладу».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Абрамов — 12 (Полтапов, Нестеров), 30:02 — 0:1. Виноградов — 4 (Свечников, Филлипс), 45:55 — 1:1.

Победный буллит: Абрамов.

Вратари: Бочаров — Просветов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (4+9+10+1) — 32 (9+12+7+4).

Судьи: Белов, Оскирко.

6 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 34 21 13 45
4 ЦСКА 32 18 14 43
5 СКА 33 19 14 42
6 Северсталь 33 19 14 38
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 33 15 18 36
9 Витязь 34 14 20 32
10 Куньлунь РС 35 13 22 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 32 22 10 46
3 Ак Барс 31 21 10 43
4 Автомобилист 32 19 13 42
5 Металлург Мг 35 19 16 40
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 32 13 19 31
9 Авангард 32 14 18 30
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12 Амур 34 7 27 18
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