ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо»
ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 2:0.
В составе армейцев заброшенные шайбы на счету Максима Соркина и Егора Афанасьева. У нижегородцев голом отличился Егор Виноградов.
Нижегородцы продлили серию поражений до 3 игр.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Соркин — 9 (Абрамов), 3:11 — 0:1. Афанасьев — 3 (Гурьянов, Исхаков), 6:46 — 0:2. Виноградов — 1 (Томпсон), 53:26 — 1:2. Дроздов — 5 (Окулов, Каменев), 54:25 — 1:3.
Вратари: Бочаров (56:20) — Просветов.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 34 (11+10+13) — 28 (11+9+8).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
29 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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3.11
|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|0 : 2
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|2 : 1
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|5 : 2
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 3
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|1 : 3
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|4 : 3 ОТ
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|1 : 0
|29.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург Мг
|4 : 1
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