ЦСКА Федорова всухую победил «Торпедо» Ларионова

ЦСКА в гостях победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

Дубль в составе красно-синих сделал нападающий Максим Соркин. По голу на счету форвардов Матвея Гуськова и Максима Мамина.

Голкипер москвичей Александра Шарыченков сделал первый «сухарь» в сезоне.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 33 матчах. «Торпедо» с 44 очками после 34 игр опустилось на четвертую строчку.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Гуськов — 1 (Хулапов, Мингачев), 9:17 — 0:1. Соркин — 4 (мен., Светлаков, Классон), 14:51 — 0:2. Мамин — 5 (бол., Нестеров, Окулов), 28:21 — 0:3. Соркин — 5 (Светлаков, Нестеров), 59:03 — 0:4.

Вратари: Кульбаков — Шарыченков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (12+14+7) — 31 (8+13+10).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

24 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей