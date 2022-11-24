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Сегодня, 21:15

ЦСКА Федорова всухую победил «Торпедо» Ларионова

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА в гостях победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

Дубль в составе красно-синих сделал нападающий Максим Соркин. По голу на счету форвардов Матвея Гуськова и Максима Мамина.

Голкипер москвичей Александра Шарыченков сделал первый «сухарь» в сезоне.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 33 матчах. «Торпедо» с 44 очками после 34 игр опустилось на четвертую строчку.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Гуськов — 1 (Хулапов, Мингачев), 9:17 — 0:1. Соркин — 4 (мен., Светлаков, Классон), 14:51 — 0:2. Мамин — 5 (бол., Нестеров, Окулов), 28:21 — 0:3. Соркин — 5 (Светлаков, Нестеров), 59:03 — 0:4.

Вратари: Кульбаков — Шарыченков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (12+14+7) — 31 (8+13+10).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

24 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 34 27 7 56
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Торпедо 34 21 13 44
4 Локомотив 33 19 14 44
5 Динамо М 33 18 15 41
6 Спартак 35 16 19 37
7 Витязь 34 15 19 37
8 Динамо Мн 34 14 20 35
9 Северсталь 34 13 21 34
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 33 23 10 48
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 33 17 16 41
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 34 14 20 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 32 12 20 29
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24.11 19:00
Северсталь – Витязь
 3 : 2
24.11 19:00
Торпедо – ЦСКА
 0 : 4
24.11 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.11 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
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