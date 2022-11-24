ЦСКА Федорова всухую победил «Торпедо» Ларионова
ЦСКА в гостях победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.
Дубль в составе красно-синих сделал нападающий Максим Соркин. По голу на счету форвардов Матвея Гуськова и Максима Мамина.
Голкипер москвичей Александра Шарыченков сделал первый «сухарь» в сезоне.
ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 33 матчах. «Торпедо» с 44 очками после 34 игр опустилось на четвертую строчку.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Гуськов — 1 (Хулапов, Мингачев), 9:17 — 0:1. Соркин — 4 (мен., Светлаков, Классон), 14:51 — 0:2. Мамин — 5 (бол., Нестеров, Окулов), 28:21 — 0:3. Соркин — 5 (Светлаков, Нестеров), 59:03 — 0:4.
Вратари: Кульбаков — Шарыченков.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (12+14+7) — 31 (8+13+10).
Судьи: Бондарь, Оскирко.
24 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей
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|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
|24.11
|19:00
|
Северсталь – Витязь
|3 : 2
|24.11
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|0 : 4
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|24.11
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -