«Торпедо» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Торпедо» сыграет с «Барысом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 28 декабря. Игра пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Торпедо» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24». Для жителей Казахстана трансляция будет на телеканале Qazsport с 21.20 по местному времени.
Команда Игоря Ларионова в 37 матчах набрала 39 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Астаны с 23 очками в 41 игре располагается на 11-й строчке на Востоке.
Матч «Торпедо» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|41
|32
|9
|66
|2
|ЦСКА
|38
|24
|14
|55
|3
|Спартак
|38
|24
|14
|53
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|6
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|7
|Динамо Мн
|39
|21
|18
|47
|8
|Торпедо
|37
|16
|21
|39
|9
|Витязь
|38
|16
|22
|36
|10
|Куньлунь РС
|39
|15
|24
|34
|11
|Сочи
|38
|12
|26
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|39
|24
|15
|52
|2
|Сал. Юлаев
|37
|25
|12
|52
|3
|Ак Барс
|36
|23
|13
|48
|4
|Автомобилист
|37
|21
|16
|46
|5
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|35
|14
|21
|33
|11
|Барыс
|41
|10
|31
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|28.12
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|0 : 1
|28.12
|16:30
|
Авангард – Лада
|- : -
|28.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|28.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|28.12
|19:30
|
Торпедо – Барыс
|- : -