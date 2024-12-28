«Торпедо» нанесло «Барысу» 13-е поражение в 14 последних матчах КХЛ
«Торпедо» дома победило «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу нижегородцам принесли голы Дмитрия Кагарлицкого, Василия Атанасова и Игоря Ларионова.
У гостей отличился Станислав Бочаров.
«Торпедо» (41 очко) прервало серию из трех поражений кряду и занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (23) остается на предпоследней, 11-й позиции на «Востоке». Астанинцы потерпели пятое поражение подряд и 13-е в последних 14 встречах.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Голы: Бочаров — 3 (Гайтамиров, Логвин), 1:07 — 0:1. Кагарлицкий — 8 (Гончарук, Войнов), 21:20 — 1:1. Атанасов — 13 (Ларионов, Силаев), 25:56 — 2:1. Ларионов — 4 (Войнов, Линч), 30:01 — 3:1.
Вратари: Бочаров — Бояркин (57:39 — 58:27, 59:17).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (11+11+8) — 25 (10+6+9).
Судьи: Гамалей, Овчинников.
28 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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|42
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|32
|23
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|31
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|28.12
|12:30
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Адмирал – Сибирь
|0 : 1
|28.12
|16:30
|
Авангард – Лада
|7 : 6
|28.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|2 : 0
|28.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|1 : 2 Б
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|4 : 0
|28.12
|19:30
|
Торпедо – Барыс
|3 : 1