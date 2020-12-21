«Торпедо» уступило «Барысу»

«Барыс» обыграл «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил Якоб Лилья.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фрэттин — 6, 15:51 — 0:1. Дитц — 12 (Фрэттин, Лилья), 18:59 — 0:2. Шенфельд — 8, 19:49 — 1:2. Варнаков — 7 (бол., Жафяров, Миле), 58:48 — 2:2. Лилья — 12, 60:23 — 2:3.

Вратари: Тихомиров (57:59 — 58:48) — Ортио.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (9+11+15+0) — 26 (10+13+2+1).

Судьи: Сидоренко, Щенев.

21 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.