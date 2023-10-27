«Торпедо» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции (28 очков в 24 матчах).

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