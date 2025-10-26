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26 октября 2025, 21:45

«Торпедо» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Сергей Ярошенко

«Торпедо» на своем льду победило «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:4.

«Торпедо» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» с тем же количеством очков — на третьей строчке «Востока».

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