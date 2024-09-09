«Торпедо» победило «Автомобилист» и одержало первую победу в сезоне
«Торпедо» на своем льду обыграло «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.
Голы нижегородской команды забили Сергей Гончарук, Кирилл Воронин и Денис Ян. У гостей единственную шайбу забросил Данил Романцев.
«Торпедо» одержало первую победу в сезоне и после трех игр с 3 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Гончарук — 1 (Кирсанов), 7:56 — 1:0. Воронин — 1 (Белевич), 36:23 — 2:0. Романцев — 1 (Каштанов, Денежкин), 41:23 — 2:1. Ян — 1 (Воронин, Силаев), 52:18 — 3:1.
Вратари: Бочаров — Галкин (56:03 — 59:03, 59:22).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 32 (11+11+10) — 34 (7+5+22).
Судьи: Васильев, Фатеев.
9 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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|2
|2
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|1
|2
|2
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|0
|3
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|0
|2
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|0
|2
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|2
|2
|0
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|2
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|2
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|1
|3
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|3
|1
|2
|3
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|1
|1
|0
|2
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|9.09
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|4 : 1
|9.09
|17:00
|
Барыс – Амур
|1 : 5
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Автомобилист
|3 : 1
|9.09
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|9.09
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|9.09
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -