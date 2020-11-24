«Торпедо» обыграло «Автомобилист», Жафяров сделал дубль

«Торпедо» победило «Автомобилист» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Дамир Жафяров. Также отличились Энди Миле, Зият Пайгин и Иван Чехович. У гостей забил Павел Дацюк.

«Торпедо» набрало 28 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Авто» 38 очков и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Жафяров — 9 (Марин), 7:57 — 1:0. Миле — 8 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 11:41 — 2:0. Дацюк — 6 (Голышев, Макеев), 11:55 — 2:1. Жафяров — 10 (Чехович), 15:36 — 3:1. Пайгин — 4 (Дер-Аргучинцев), 31:38 — 4:1. Чехович — 4 (бол., Миле, Уайдмэн), 39:25 — 5:1.

Вратари: Мельничук — Коварж (Галкин, 31:38).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 33 (13+13+7) — 36 (15+11+10).

Судьи: Морозов, Сидоренко.

24 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 0 зрителей.