«Торпедо» одержало победу в матче с «Автомобилистом»

«Торпедо» победило «Автомобилист» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Энди Миле. «Торпедо» набрало 21 очко и занимает седьмое место на Западе. У «Авто» 22 очка и шестая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Миле — 3 (Жафяров, Леннстрем), 4:31 — 1:0. Да Коста — 9 (Шумаков), 7:39 — 1:1. Шумаков — 5 (бол., Гуркин, Да Коста), 33:52 — 1:2. Чехович — 5 (Жафяров, Миле), 39:43 — 2:2. Миле — 4 (Марин), 41:35 — 3:2. Мэйсек — 9 (бол., Блэкер, Спунер), 44:06 — 3:3. Заар — 4 (Гривик), 45:45 — 4:3.

Вратари: Тихомиров — Галкин (58:10).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 51 (15+24+12) — 24 (9+8+7).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

18 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.