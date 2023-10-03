«Торпедо» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Торпедо» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября
«Торпедо» сыграет с «Авангардом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 3 октября. Матч пройдет во Дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Ключевые события матча «Торпедо» — «Авангард» будут доступны на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — 19.15 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют онлайн-сервисы Кинопоиск и Окко по платной подписке.
Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «НН 24». А жители Омска следить за игрой «Авангарда» могут на телеканале «12». Начало трансляции — 22.20 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
|3.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:30
|
Торпедо – Авангард
|- : -
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