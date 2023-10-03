«Торпедо» сыграет с «Авангардом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 3 октября. Матч пройдет во Дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Торпедо» — «Авангард» будут доступны на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — 19.15 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют онлайн-сервисы Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «НН 24». А жители Омска следить за игрой «Авангарда» могут на телеканале «12». Начало трансляции — 22.20 по местному времени.

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