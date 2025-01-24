«Торпедо» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедое» переиграло «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У нижегородцев заброшенными шайбами отметились Максим Летунов, Никита Артамонов, Владислав Фирстов, а также Андрей Крутов оформил дубль. У гостей забили Роман Макаров и Девин Броссо.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

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