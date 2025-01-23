«Торпедо» примет «Амур» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 23 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Амур» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».

Команда Игоря Ларионова в 46 матчах набрала 50 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. Хабаровский клуб с 27 очками в 47 играх располагается на 11-й строчке на «Востоке».

Матч «Торпедо» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика