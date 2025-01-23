«Торпедо» на своем льду обыграло «Амур»
«Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграло «Амур» — 5:2.
В составе хозяев по 2 очка набрали нападающие Кирилл Воронин (0+2) и Андрей Крутов (2+0). У гостей шайбы забросили форварды Роман Макаров и Девин Броссо.
«Торпедо» (52 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» (27 очков) — на 11-й строчке на «Востоке».
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Макаров — 1 (Гуркин, Талалуев), 8:42 — 0:1. Летунов — 11 (Атанасов, Кирсанов), 10:25 — 1:1. Артамонов — 15 (Свищев, Силаев), 31:20 — 2:1. Фирстов — 10, 32:27 — 3:1. Крутов — 2 (Воронин, Конюшков), 35:24 — 4:1. Броссо — 9 (бол., Бродхерст, Гальченюк), 38:14 — 4:2. Крутов — 3 (Воронин, Томпсон), 49:58 — 5:2.
Вратари: Кульбаков — Джурасик.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 51 (21+15+15) — 17 (7+5+5).
Судьи: Беляев, Гофман.
23 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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