«Торпедо» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» в гостях обыграл нижегородское «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Видеообзор встречи опубликовал на Youtube-канале КХЛ.

В следующем матче нижегородцы примут «Автомобилист», а «Ак Барс» встретится в гостях с «Авангардом». Обе игры пройдут 9 сентября.