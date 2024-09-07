«Торпедо» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Ак Барс» в гостях обыграл нижегородское «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Видеообзор встречи опубликовал на Youtube-канале КХЛ.
В следующем матче нижегородцы примут «Автомобилист», а «Ак Барс» встретится в гостях с «Авангардом». Обе игры пройдут 9 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|3
|4
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Куньлунь РС
|2
|2
|0
|4
|3
|СКА
|2
|1
|1
|3
|4
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|5
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|6
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|7
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|8
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|9
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|10
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
|7.09
|14:30
|
Лада – СКА
|1 : 3
|7.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|2 : 0
|7.09
|17:00
|
Торпедо – Ак Барс
|2 : 3 Б
|7.09
|17:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 2 Б
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