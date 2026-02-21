«Торпедо» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» в серии буллитов победило «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла 21 февраля на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Ак Барс» с 80 очками идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 74 баллами занимает четвертую строчку на «Западе».

Нижегородцы 23 февраля примут минское «Динамо», а казанцы 25 февраля дома сыграют с «Ладой».