«Торпедо» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ
«Торпедо» и «Ак Барс» сыграют матч КХЛ в Нижнем Новгороде
«Торпедо» и «Ак Барс» сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный», начало — в 19.00 по московскому времени.
Матч «Торпедо» — «Ак Барс» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и сайт КХЛ. Трансляция начнется в 18.45 по московскому времени. Матч в онлайн также можно смотреть на платформах «ОККО Спорт» и «Кинопоиск».
Ключевые события игры «Торпедо» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Торпедо» в предыдущем матче регулярного чемпионата обыграло «Витязь» в Балашихе со счетом 4:1, нижегородцы возглавляют турнирную таблицу КХЛ.
«Ак Барс» ранее уступил на выезде минскому «Динамо» со счетом 2:3.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|7
|5
|17
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|12
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
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1.10
2.10
3.10
|28.09
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|28.09
|19:00
|
Торпедо – Ак Барс
|- : -
|28.09
|19:00
|
Витязь – Лада
|- : -
|28.09
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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