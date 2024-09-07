Буллит Сафонова принес «Ак Барсу» выездную победу над «Торпедо»

«Ак Барс» в гостевом матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижегородское «Торпедо» — 3:2 (Б).

В составе казанцев шайбы забросили Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. У «Торпедо» голы на счету Василия Атанасова и Евгения Свечникова.

Победный буллит у «Ак Барса» реализовал 23-летний нападающий Илья Сафонов.

В следующем матче нижегородцы примут «Автомобилист», а «Ак Барс» встретится в гостях с «Авангардом». Обе игры пройдут 9 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Атанасов — 1 (Летунов), 11:06 — 1:0. Свечников — 1 (Гончарук), 20:15 — 2:0. Галимов — 2 (Терехов), 39:27 — 2:1. Яшкин — 1 (Петан, Барабанов), 42:30 — 2:2.

Победный буллит: Сафонов.

Вратари: Бочаров — Мифтахов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (12+8+6+2) — 47 (7+17+18+5).

Судьи: Светилов, Соин.

7 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.