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Гол Зарипова помог «Ак Барсу» победить «Торпедо» в овертайме

19:38
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«Торпедо» на своем льду принимало «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы одолели соперника в овертайме — 3:2.

В основное время одну из шайб забросил капитана казанцев Данис Зарипов.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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