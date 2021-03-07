«Ак Барс» на выезде победил «Торпедо» и выиграл третий матч в серии
«Ак Барс» одержал третью победу подряд в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо». Казанская команда выиграла со счетом 4:0.
Счет в серии стал 3:0 в пользу казанцев. Следующая игра пройдет 9 мая в Нижнем Новгороде.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала
Третий матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Песонен — 1 (бол., Петров, Галиев), 12:10 — 0:1. Тихонов — 2 (Викстранд, Доус), 33:52 — 0:2. Петров — 1 (мен., Фисенко), 34:43 — 0:3. Лукоянов — 1 (мен., п.в.), 59:30 — 0:4.
Вратари: Тихомиров (58:07 — 59:30) — Билялов.
Штраф: 20 — 16.
Броски: 30 (6+15+9) — 24 (12+8+4).
Судьи: Белов, Наумов.
7 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 3000 зрителей.
Счет в серии: 0-3.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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