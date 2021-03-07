«Ак Барс» на выезде победил «Торпедо» и выиграл третий матч в серии

«Ак Барс» одержал третью победу подряд в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо». Казанская команда выиграла со счетом 4:0.

Счет в серии стал 3:0 в пользу казанцев. Следующая игра пройдет 9 мая в Нижнем Новгороде.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Третий матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Песонен — 1 (бол., Петров, Галиев), 12:10 — 0:1. Тихонов — 2 (Викстранд, Доус), 33:52 — 0:2. Петров — 1 (мен., Фисенко), 34:43 — 0:3. Лукоянов — 1 (мен., п.в.), 59:30 — 0:4.

Вратари: Тихомиров (58:07 — 59:30) — Билялов.

Штраф: 20 — 16.

Броски: 30 (6+15+9) — 24 (12+8+4).

Судьи: Белов, Наумов.

7 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 3000 зрителей.

Счет в серии: 0-3.