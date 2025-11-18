«Торпедо» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» в гостях обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

«Торпедо» (39 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (24) одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место «Востока».