«Торпедо» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграло «Адмиралу» — 1:6.

Команда из Владивостока прервала 6-матчевую безвыигрышную серию и с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Торпедо» (46 очков) — на восьмой строчке на «Западе».