«Адмирал» в овертайме обыграл «Торпедо» и одержал третью победу подряд

«Адмирал» в гостях переиграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Счет в первом периоде открыл форвард гостей Кайл Олсон. Нижегородцы отыгрались благодаря голу Василия Атанасова во втором периоде.

Победный буллит реализовал Игорь Гераськин.

«Торпедо» (39 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (24) одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место «Востока».