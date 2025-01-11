«Торпедо» крупно проиграло «Адмиралу» в домашнем матче КХЛ

«Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграло «Адмиралу» (1:6).

Вратарь хозяев Иван Бочаров пропустил две курьезные шайбы в начале встречи и был заменен на Ивана Кульбакова. Форвард гостей Даниил Гутик сделал дубль.

Команда из Владивостока прервала 6-матчевую безвыигрышную серию и с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Торпедо» (46 очков) — на восьмой строчке на «Западе».

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

Голы: Шестаков — 5, 4:23 — 0:1. Сошников — 14 (Петухов), 7:38 — 0:2. Крутов — 1 (Орлов, Воронин), 14:32 — 1:2. Степанов — 4 (Принс), 15:18 — 1:3. Основин — 6 (бол., Чмыхов, Муранов), 23:18 — 1:4. Гутик — 15 (Шэн), 46:29 — 1:5. Гутик — 16 (бол., Принс, Петухов), 54:33 — 1:6.

Вратари: Бочаров (Кульбаков, 7:38) — Коновалов.

Штраф: 40 — 8.

Броски: 37 (12+13+12) — 33 (9+11+13).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

11 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.