«Торпедо» крупно проиграло «Адмиралу» в домашнем матче КХЛ
«Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграло «Адмиралу» (1:6).
Вратарь хозяев Иван Бочаров пропустил две курьезные шайбы в начале встречи и был заменен на Ивана Кульбакова. Форвард гостей Даниил Гутик сделал дубль.
Команда из Владивостока прервала 6-матчевую безвыигрышную серию и с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Торпедо» (46 очков) — на восьмой строчке на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)
Голы: Шестаков — 5, 4:23 — 0:1. Сошников — 14 (Петухов), 7:38 — 0:2. Крутов — 1 (Орлов, Воронин), 14:32 — 1:2. Степанов — 4 (Принс), 15:18 — 1:3. Основин — 6 (бол., Чмыхов, Муранов), 23:18 — 1:4. Гутик — 15 (Шэн), 46:29 — 1:5. Гутик — 16 (бол., Принс, Петухов), 54:33 — 1:6.
Вратари: Бочаров (Кульбаков, 7:38) — Коновалов.
Штраф: 40 — 8.
Броски: 37 (12+13+12) — 33 (9+11+13).
Судьи: Бондарь, Оскирко.
11 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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|11.01
|14:30
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Металлург Мг – Трактор
|5 : 3
|11.01
|17:00
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Торпедо – Адмирал
|1 : 6
|11.01
|17:00
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Динамо М – СКА
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|
Ак Барс – Барыс
|5 : 4 ОТ