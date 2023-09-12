«Торпедо» и «Адмирал» в понедельник, 12 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арена-2000» в Ярославле, начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Торпедо» — «Адмирал» можно с помощью сайта КХЛ, на КХЛ ТВ, а также онлайн-платформ «Кинопоиск» и Оkko. Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть игру в прямом эфире на телеканале «НН 24» .

Формальные события игры «Торпедо» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» идет без единого поражения, занимая первую строчку в турнирной таблице Дивизиона Боброва. «Адмирал» имеет в своем активе 3 очка и пятое место.

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