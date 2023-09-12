«Торпедо» — «Адмирал»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Адмирал» пройдет 12 сентября в 19:00 мск
«Торпедо» и «Адмирал» в понедельник, 12 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арена-2000» в Ярославле, начало — в 19.00 по московскому времени.
Смотреть матч «Торпедо» — «Адмирал» можно с помощью сайта КХЛ, на КХЛ ТВ, а также онлайн-платформ «Кинопоиск» и Оkko. Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть игру в прямом эфире на телеканале «НН 24» .
Формальные события игры «Торпедо» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Торпедо» идет без единого поражения, занимая первую строчку в турнирной таблице Дивизиона Боброва. «Адмирал» имеет в своем активе 3 очка и пятое место.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь РС
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|4
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|10
|Локомотив
|4
|2
|2
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|11
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|12
|Лада
|4
|1
|3
|2
Результаты / календарь
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
|12.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|12.09
|19:00
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
Новости