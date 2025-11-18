Хоккей
Сегодня, 16:30

«Торпедо» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Торпедо» и «Адмирал» сыграют в чемпионате КХЛ 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram

«Торпедо» и «Адмирал» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 ноября. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Адмирал

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция также пройдет на канале «НН 24».

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Адмирал» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Торпедо» провело 29 матчей и набрало 38 очков. У «Адмирала» 24 игры и 22 очка. Нижегородцы в предыдущей встрече сезона уступили «Авангарду» (2:6), а владивостокцы обыграли «Амур» (5:2).

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Салават Юлаев 26 10 16 23
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
7 Спартак 26 13 13 29
8 СКА 26 12 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
Все результаты / календарь

