«Торпедо» и «Адмирал» сыграют в чемпионате КХЛ 18 ноября

«Торпедо» и «Адмирал» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 ноября. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Адмирал

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция также пройдет на канале «НН 24».

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Адмирал» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Торпедо» провело 29 матчей и набрало 38 очков. У «Адмирала» 24 игры и 22 очка. Нижегородцы в предыдущей встрече сезона уступили «Авангарду» (2:6), а владивостокцы обыграли «Амур» (5:2).