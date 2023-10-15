«Торонто» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Миннесота» начнется в 02.00
«Торонто» на арене «Scotiabank Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Миннесоты». Матч пройдет 15 октября в Торонто (Канада). начало — в 02.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Торонто» — «Миннесота» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
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20.10
|15.10
|12:30
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Авангард – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
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Барыс – Металлург Мг
|- : -
|15.10
|14:30
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Сал. Юлаев – Динамо Мн
|- : -
|15.10
|15:00
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Автомобилист – Витязь
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