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Сегодня, 01:00

«Торонто» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Миннесота» начнется в 02.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports

«Торонто» на арене «Scotiabank Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Миннесоты». Матч пройдет 15 октября в Торонто (Канада). начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Торонто» — «Миннесота» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне 2022 / 2023 «Торонто» заняло четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции со 111 очками и стало вторым в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Мэйпл Ливз» в полуфинале Востока проиграли в серии «Флориде» (1-4).

«Торонто» 13 раз брал Кубки Стэнли в истории клуба. Последний трофей команда выиграла в 1967 году.

«Миннесота Уайлд» выступает в НХЛ с сезона 2000 / 2001. Лучшее достижением клуба — победа в Центральном дивизионе (2007 / 2008) и выход в финал Западной конференции (2002 / 2003).

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Уайлд» с 103 очками занял 3-е место в Центральном дивизионе и 6-е в Западной конференции. Команда из Сент-Пола вылетела в первом раунде Кубка Стэнли — 2-4 в серии с «Далласом».

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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