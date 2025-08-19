Торесен займет пост спортивного руководителя сборной Норвегии

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» и СКА Патрик Торесен займет пост спортивного руководителя мужской сборной Норвегии, сообщает NRK.

Контракт с Торесеном войдет в силу в сентябре и будет рассчитан на два года.

В задачи 41-летнего норвежца войдет ведение диалога между действующими игроками сборной Норвегии и их клубами. Также он будет помогать в подборе тренеров и участвовать в отборе игроков.

Хоккеист объявил о завершении карьеры 14 августа. В составе уфимской и петербургской команды норвежец по разу выигрывал Кубок Гагарина. Всего на его счету 381 (149+232) очко в 417 матчах (с учетом плей-офф) в КХЛ.